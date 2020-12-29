Минкульт выделит Петербургу средства на развитие культурных учреждений

Министерство культуры России выделит из федерального бюджету субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Петербург получит 15 миллионов рублей в 2021 году, сообщили в Смольном.
В 2022 и 2023 году общий объем субсидий составит 26 миллионов рублей. Средства пойдут на создание новых постановок и технического оснащение восьми детских и кукольных театров. Также Петербург получит 230 миллионов рублей, которые пойдут на покупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для 20-ти детских школ искусств и училищ. 37 миллионов направят на капитальный ремонт Детской школы искусств "Охтинский центр эстетического воспитания".
Ранее мы писали, что в 2021 году Петербург получит 318 миллионов рублей на поддержку малого бизнеса.
Фото: Piter.TV
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