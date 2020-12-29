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Минкульт выделит Петербургу средства на развитие культурных учреждений
Сегодня, 15:51
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smirenny

Минкульт выделит Петербургу средства на развитие культурных учреждений

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Объем финансовой поддержки в 2021 году составит 15 миллионов рублей.

Министерство культуры России выделит из федерального бюджету субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Петербург получит 15 миллионов рублей в 2021 году, сообщили в Смольном.

В 2022 и 2023 году общий объем субсидий составит 26 миллионов рублей. Средства пойдут на создание новых постановок и технического оснащение восьми детских и кукольных театров. Также Петербург получит 230 миллионов рублей, которые пойдут на покупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для 20-ти детских школ искусств и училищ. 37 миллионов направят на капитальный ремонт Детской школы искусств "Охтинский центр эстетического воспитания".

Ранее мы писали, что в 2021 году Петербург получит 318 миллионов рублей на поддержку малого бизнеса.

Фото: Piter.TV

Теги: министерство культуры россии, субсидии на развитие культурных учреждений
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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vladanines
Сегодня 16:43

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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