Минкульт выделит Петербургу средства на развитие культурных учреждений

Объем финансовой поддержки в 2021 году составит 15 миллионов рублей.

Министерство культуры России выделит из федерального бюджету субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Петербург получит 15 миллионов рублей в 2021 году, сообщили в Смольном.

В 2022 и 2023 году общий объем субсидий составит 26 миллионов рублей. Средства пойдут на создание новых постановок и технического оснащение восьми детских и кукольных театров. Также Петербург получит 230 миллионов рублей, которые пойдут на покупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для 20-ти детских школ искусств и училищ. 37 миллионов направят на капитальный ремонт Детской школы искусств "Охтинский центр эстетического воспитания".

Ранее мы писали, что в 2021 году Петербург получит 318 миллионов рублей на поддержку малого бизнеса.

Фото: Piter.TV