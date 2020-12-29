В 2021 году Петербург получит 318 миллионов рублей на поддержку малого бизнеса

Ряд необходимых постановлений подписал губернатор Петербурга.

В наступившем 2021 году Северная столица получит средства для поддержки бизнеса, сообщили в пресс-службе Смольного.

В этом году субсидии на господдержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход, составят 318 миллионов рублей, в 2022 году – уже 323 миллиона, в 2023 году – 385 миллионов рублей.

Деньги пойдут на создание благоприятных условий для деятельности самозанятых, легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Не забудут и о льготном доступе к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций.

В 2021 году размер субсидий на поддержку сельского хозяйства составит 29 миллионов рублей, а на переоборудование автомобильной техники для использования природного газа – 13 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге ключи от квартиры получили 10 семей-очередников.

Фото: Piter.TV