В Петербурге ключи от квартиры получили 10 семей-очередников

Всего в очереди на получение квартир стоят 129 тысяч человек.

В пятницу, 25 декабря, в жилищном комитете Петербурга прошла церемония вручения ключей от квартир городским очередникам.

Ключи получили 10 семей из разных районов города. Это дети сироты, участники боевых действий в Афганистане и так называемые общие очередники. Председатель жилищного комитета Виктор Борщев рассказал, что в этом году квартиры выдали 1825 семьям. По мнению чиновника, "это значительная цифра, и за этой цифрой кроется большая работа".

Всего в очереди на получение квартир стоят 129 тысяч человек. 15 тысяч из них являются льготным категориями граждан. В Северной столице применяются также денежные субсидии тем, кто ожидает жилье. Для этих целей в текущем году было выделено более 6 млрд. рублей.

Ранее мы писали, что на Олеко Дундича достроили жилой дом для очередников.

Фото: Piter.TV