Петербуржцы бьют тревогу: состояние дома на Очаковской улице критическое

Местные жители не теряют надежду, что чиновники обратят внимание на проблему.

Днем в среду, 15 октября, жители Центрального района поделились в соцсетях фотографиями критического состояния дома №8 по Очаковской улице.

Лифт, который был установлен по указанию г-жи Матвиенко 15 лет назад, так ни разу и не работал. Сквозные трещины в несущих стенах совершенно не интересуют надзорные органы. А протечки почти в каждой из комнат бывшего общежития жители вынуждены латать самостоятельно отметили местные жители.

После того, как проблему осветило телевидение, управляющая компания пообещала изменить ситуацию, однако спустя полгода никаких изменений не последовало. Местные жители не теряют надежду, что чиновники обратят внимание на проблему.

Ранее мы писали, что прокуратура потребовала привести в порядок затопленное бомбоубежище на Белоостровской.

Фото: vk.com/mytndvor