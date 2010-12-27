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В Сестрорецке законсервируют два исторических здания в аварийном состоянии
Сегодня, 7:57
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lesjasap
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В Сестрорецке законсервируют два исторических здания в аварийном состоянии

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В Курортном районе начались восстановительные работы двух культурных памятников, нуждающихся в срочных противоаварийных работах.

КГИОП принял решение о консервации двух исторических зданий в Сестрорецке. Председатель Комитета организовал проверку архитектурных объектов, которые нуждаются в реставрации. В список попала дача Важевской Е.Ф. и загородный дом Змигродского Л.А., построенный в 1903-1907 годах. Памятники входят в перечень культурного наследия образцов деревянного зодчества, но находятся в крайне аварийном положении. Чтобы избежать дальнейшего разрушения, здания закрыли для посещений.

В конце 2017 года КГИОП поручил Жилищному агентству в Курортном районе законсервировать данные дома. Ответственный за выполнение работ сотрудник ведомства рассказал, что за лето 2018-го завершатся первоочередные защитные мероприятия: здание укроют специальным сооружением, чтобы без опасности разрушения провести обмеры. К сентябрю начнутся противоаварийные работы.

Напомним, что “Дача Важевской” и “Загородный дом Змигродского” располагаются недалеко от железнодорожной платформы “Курорт”. Первый объект принаджлежит школе-интернату “Олимпийский резерв”. Здание построено в 1907 году. Архитектор не установлен. не так давно архитектурный памятник пострадал в пожаре. У дома выгорела кровля и части стропильной конструкции. Здание было восстановлено после последствий пожара в январе 2018-го. На данный момент из прилегающей территории рабочие вывезли мусор, заделали оконные и дверные проемы. 

Фото: КГИОП
 

Теги: аварийное состояние , архитектура , курортный район , памятники культуры , сестрорецк
Категории: Новости СПб

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