Речь идет об изменениях слуха, которые вполне могут сигнализировать о заражении коронавирусной инфекцией.

Назван новый симптом коронавируса. Об этом сообщает Express со ссылкой на ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.

Специалисты отметили, что ряд пациентов с положительным тестом на COVID-19 ранее начали жаловаться на тиннитус – звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. У нескольких тяжелых пациентов симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем. Ученые из лондонского колледжа обратились к врачам с просьбой обращать внимание на любые изменения слуха и принимать превентивные меры для лечения при постановке диагноза COVID-19.

Тиннитус сопровождается и другими заболеваниями, в частности. Именно поэтому, специалисты считают, что беспокоиться стоит, если данный симптом сочетается с более распространенными признаками коронавирусной инфекции.

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