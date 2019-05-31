Назван лимит ежедневных трат российского пенсионера

При средней пенсии в 14 тысяч рублей с учетом они могут потратить на себя не более 200 рублей в день.

В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера. Об этом рассказала и аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

По словам эксперта, при средней пенсии в 14 тысяч рублей с учетом пожилые люди могут потратить на себя не более 200 рублей в день.

Нехитрый подсчет расходов, таких как оплата ЖКХ (в среднем 5 тысяч рублей), приобретение жизненно необходимых лекарств (2 тысячи рублей), расходы на предметы личной гигиены (не менее 1 тысячи рублей) говорит о том, что на питание (при условии отсутствия расходов на одежду и обувь) остается всего 6 тысяч рублей, или 200 рублей в день рассказывает аудитор

В Счетной палате считают, что решить эту проблему можно только в рамках решения общих демографических проблем в России.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный выделит деньги на профилактику нелегальной миграции

Видео:Piter.TV