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Эксперт назвал быстро снимающий усталость продукт

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Лучше всего с этой задачей справляется салат с горьким привкусом.

Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продукте, который поможет снять усталость. Об этом сообщило РИА Новости.

Лучше всего с этой задачей справляется салат с горьким привкусом. В нем содержатся гликозид и лактуцин, которые возбуждают аппетит, успокаивают и снимают усталость. А если сочетать салат с витамином С, то это поможет укрепить стенки кровеносных сосудов.

При покупке салата нужно смотреть на листья. Они не должны быть увядшими и пожелтевшими, не должно быть на них никаких пятен и признаков гнили.

Ранее ученые ИТМО предложили добавлять в колбасу хитин из панцирей саранчи.

Видео: YouTube/ GreenСад

Теги: продукты, салат
Категории: Лента новостей, Новости России,

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