Эксперты назвали самые покупаемые автомобили в Петербурге

Первые 2 места рейтинга занимают корейские марки.

Эксперты определили автомобили, которые пользуются особой популярностью у петербуржцев. Об этом сообщает аналитическое агентство "АВТОСТАТ".

С января по июнь 2018 года в Санкт-Петербурге продали 51,6 тысяч легковых автомобилей, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период в 2017 году. Но в июне на местном рынке пошла отрицательная динамика (-1,8% до 8,9 тыс. шт.).

Лидером стала корейская марка Hyundai – в 1 полугодии обладателями таких машин стало 6,5 тыс. местных жителей (+6,4%). На втором месте - KIA - 6,2 тыс. автомобилей (+28,4%), тройку лидеров замыкает отечественная LADA, - 4,9 тыс. авто (+24,3%).

Сегодня мы сообщали, что в в Петербурге поймали группу автоугонщиков.

Фото: Автостат; pixabay.com