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Назначена допустимая доля приема мигрантов на работу на 2020 год

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Параметр разный в каждой отдельной отрасли экономики.

Кабинет министров Правительства России утвердил допустимую долю иностранных работников на 2020 год Постановление коснется нескольких отраслей экономики: сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта, спорта и других.

В транспортных направлениях доля рабочих мигрантов составит 26%, в сфере спорта - 25%, в сфере строительства - 80%. Сохранена допустимая доля в сфере выращивания овощей в размере 50%. В проекте учтены региональные особенности рынка труда, а также степень трудоустройства.

В некоторых сферах экономической деятельности на 2020 год сохранена установленная на 2019 год допустимая доля иностранных работников. 

комментируют чиновники

Известно, что у граждан России будет приоритетная возможность получить рабочее место. В 2020 году норма распространится на всю Россию.

Ранее Piter.tv писал о том, что естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Bloomberg , PBS NewsHour

Теги: мигранты, прием на работу, трудоустройство
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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