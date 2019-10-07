Назначена допустимая доля приема мигрантов на работу на 2020 год

Параметр разный в каждой отдельной отрасли экономики.

Кабинет министров Правительства России утвердил допустимую долю иностранных работников на 2020 год Постановление коснется нескольких отраслей экономики: сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта, спорта и других.

В транспортных направлениях доля рабочих мигрантов составит 26%, в сфере спорта - 25%, в сфере строительства - 80%. Сохранена допустимая доля в сфере выращивания овощей в размере 50%. В проекте учтены региональные особенности рынка труда, а также степень трудоустройства.

В некоторых сферах экономической деятельности на 2020 год сохранена установленная на 2019 год допустимая доля иностранных работников. комментируют чиновники

Известно, что у граждан России будет приоритетная возможность получить рабочее место. В 2020 году норма распространится на всю Россию.

Ранее Piter.tv писал о том, что естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Bloomberg , PBS NewsHour