Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Рост населения произойдет за счет приезжих иностранцев из Средней Азии.

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года. Эксперты добавили, что этот показатель увеличится за счет миграционного прироста. Мероприятия по сокращению смертности населения дадут результаты, но не существенные. В 2023 году естественная убыль еще сохранится. Мероприятия по увеличению коэффициента рождаемости также значительно не помогут.

Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего населения трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, что тем не менее не сможет компенсировать тенденции в рождаемости и приведет к сохранению естественной убыли населения до 2023 года говорится в тексте обращения

Низкие демографические показатели влияют на экономико-социальную структуру России. Наблюдается устойчивая тенденция старения населения и ухудшение возрастной структуры. Сейчас данные направлены в Госдуму для утверждения проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы.

Среднегодовая численность населения Российской Федерации вырастет с 146,8 млн человек в 2018 году до 147,7 млн человек в 2022 году, а к 2024 году может достигнуть 148,7 млн человек говорят специалисты

Напомним, что снижение происходит также в численности женщин репродуктивного возраста (от 20 до 34 лет). Сохраняется стабильно высокий уровень смертности в экономически активных возрастах.

Ранее Piter.tv писал о том, что иностранцы в Петербурге получат собственный QR-код.

Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv, YouTube/vad fil, Evaldas Marinskas