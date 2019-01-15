Назначен новый начальник Военно-медицинской академии в Петербурге

Пост занял генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.

Новым начальников петербургской Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова стал генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков, сообщил телеканал 78 со ссылкой на пресс-службу Военмеда.

В мероприятии назначения участвовали первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов, начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин и командующим войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв. В этот же день прошло рабочее совещание при участии руководящего состава академии. На встрече подвели итоги работы в 2020 году и определили планы и задачи на будущий год.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач Российской Федерации, генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков был начальником Главного военного клинического госпиталя Минобороны России им. Н. Н. Бурденко в Москве.

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Фото: vmeda.mil.ru