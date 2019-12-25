В Политехе открыли студенческое конструкторское бюро

10 ноября открылось студенческое конструкторское бюро (КБ) "Силовые машины – Политех". Петербургский Политех – третий вуз, где "Силовые машины" открыли студенческое сообщество.

Студенческое конструкторское бюро "Силовые машины – Политех" – это территория инновационной активности, где в ускоренном формате взаимодействуют будущие специалисты и компания ПАО "Силовые машины". Именно здесь студенты Политеха смогут стать частью большого профессионального сообщества и принять непосредственное участие в разработке наукоемкой продукции.

Студенты университета получают возможность работать на реальных конструкторских и технологических проектах в интересах промышленного заказчика. Во время работы в студенческом КБ политехники будут усваивать материал на реальных задачах. Они изучат необходимое для будущей работы программное обеспечение, бизнес-процессы компании, а после окончания обучения смогут получить категорию специалиста более высокого уровня, чем выпускники профильных кафедр.

В КБ мы полностью обеспечиваем направление всей подготовки. Симбиоз политехничности нашего университета позволяет формировать команды из разных направлений подготовки для решения комплексных задач, т.е. создать одну машину, для которой будут задействованы специалисты из разных областей. Здесь создают полипрофильные команды, которые позволяют решать задачи, для создания готового продукта. рассказал Андрей Рудской, ректор СПбПУ, академик РАН.

Ректор пояснил, как студенты смогут совмещать учебу и работу в бюро. "Это (работа в конструктором бюро - прим.ред.) войдет в расписание, потому что в массе своей это будут магистры 1 и 2-го курсов. У них стоит основное обучение – проект, поэтому они конечно будут изучать базовые дисциплины, мы сейчас очень широко используем полученный опыт "позитив от пандемии": являемся лидерами в области онлайн-образования, а здесь (в конструкнорм бюро) студенты будут непосредственно выполнять свою выпускную работу".

Работа в студенческом КБ будет вестись по шести направлениям: паровые, газовые и гидротурбины, котельные установки, техническое управление, гидро- и турбогенераторы. Чтобы стать участниками КБ, политехники проходили серьезный конкурс. В результате было отобрано 25 самых талантливых и перспективных студентов. В следующем учебном году количество участников планируется увеличить до 50 человек.

Рад, что мы воспользовались этой возможностью, потому что раньше в Политехе ее не было. Работа с чертежами 3D, работа с требованиями ГОСТ и единой конструкторской документацией, и работа с самой компанией. Мы предварительно прошли конкурс: рассказали, что делаем типовые расчеты, работаем с чертежами на начальном уровне. Ждем, что мы будем совершенствовать свои знания по этим направлениям и поработаем с физическими моделирование: численным моделированием. Это также важный аспект, потому что наша компания заинтересована в расчетах. Ждем работы в коллективе. Роман, студент 4-го курса, направление "Ядерные реакторы и материалы".

Ранее стало известно, что петербургский Политех вновь переходит на дистанционное обучение.

Текст, фото: Дарья Ромасюк