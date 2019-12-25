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Назначен новый начальник УМВД РФ по Выборгскому району
Сегодня, 15:05
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Назначен новый начальник УМВД РФ по Выборгскому району

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Им стал подполковник Роман Ильин.

Во вторник, 23 марта, прошла встреча личного состава УМВД по Выборгскому району с новым начальником – подполковником полиции Романом Ильиным. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

На мероприятии также присутствовало административное руководство. Заместитель главы Выборгского района по безопасности Леонид Пономарев выразил свою надежду на дальнейшее сотрудничество с Управлением для устранения правонарушений и обеспечения порядка.

Отметим, что Роман Ильин поступил на службу в 2002 году. До получения новой должности он руководил  межмуниципальным отделом МВД РФ "Дорогобужский" в Смоленской области. 

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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