Назначен новый начальник УМВД РФ по Выборгскому району

Во вторник, 23 марта, прошла встреча личного состава УМВД по Выборгскому району с новым начальником – подполковником полиции Романом Ильиным. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
На мероприятии также присутствовало административное руководство. Заместитель главы Выборгского района по безопасности Леонид Пономарев выразил свою надежду на дальнейшее сотрудничество с Управлением для устранения правонарушений и обеспечения порядка.
Отметим, что Роман Ильин поступил на службу в 2002 году. До получения новой должности он руководил межмуниципальным отделом МВД РФ "Дорогобужский" в Смоленской области.
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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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