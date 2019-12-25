Назначен новый начальник УМВД РФ по Выборгскому району

Им стал подполковник Роман Ильин.

Во вторник, 23 марта, прошла встреча личного состава УМВД по Выборгскому району с новым начальником – подполковником полиции Романом Ильиным. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

На мероприятии также присутствовало административное руководство. Заместитель главы Выборгского района по безопасности Леонид Пономарев выразил свою надежду на дальнейшее сотрудничество с Управлением для устранения правонарушений и обеспечения порядка.

Отметим, что Роман Ильин поступил на службу в 2002 году. До получения новой должности он руководил межмуниципальным отделом МВД РФ "Дорогобужский" в Смоленской области.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО