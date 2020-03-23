В Выборге состоялось плановое заседание штаба по профилактике коронавирусной инфекции

Ключевой составляющей работы штаба является оперативное реагирование на поступающие сигналы и своевременное принятие решений.

Совещание прошло под председательством главы Выборгского района Дмитрия Никулина и главы администрации МО "Выборгский район" Геннадия Орлова. С актуальной информацией о текущей ситуации и предпринимаемых мерах выступили представители учреждений здравоохранения, Роспотребнадзора, образования, силовых структур и главы администраций городских и сельских поселений Выборгского района.

По информации специалистов Роспотребнадзора и здравоохранения, на территории Выборгского района под медицинским наблюдением находится 130 человек. В настоящий момент ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом в Выборге и выборгском районе не обнаружено.

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин акцентировал внимание участников совещания на координации совместных действий служб и ведомств.

Компетантными службами проводится контроль граждан, вернувшихся из-за границы. Участники совещания отметили, что на территории Выборгского района действует комплекс ограничительных мер, который учитывает эпидемиологическую ситуацию в стране. Все предпринимаемые действия направлены на недопущение завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Подводя итоги заседания, глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов подчеркнул, что работа штаба носит системный характер. Он также обратил внимание на высокую ответственность в работе всех служб.