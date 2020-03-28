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Назначен новый глава Управления президента РФ по развитию IT и связи

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Соответствующие указы размещены на сайте Кремля.

Сменился глава управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Вместо Андрея Липова, который находился на данной должности с 2018 года, теперь назначена Татьяна Матвеева.

Ранее мы сообщали о том, что новым заместителем председателя КРТИ Петербурга назначен Юрий Корнилов. Об этом сообщила пресс-служба комитета. Отмечается, что новый зампред КРТИ будет заниматься решением экономических вопросов, ценообразованием и осуществлением закупок для государственных нужд.

Теги: назначение, президент, путин, указ
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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