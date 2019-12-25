В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что новым заместителем председателя КРТИ Петербурга назначен Юрий Корнилов. Об этом сообщила пресс-служба комитета.
Отмечается, что новый зампред КРТИ будет заниматься решением экономических вопросов, ценообразованием и осуществлением закупок для государственных нужд.
Ранее Корнилов работал в "Агентстве стратегических инвестиций" и в ФКУ "Ространсмодернизация".
Ранее мы сообщали о том, что на "Северной верфи" заложили новый морозильный траулер.
Фото:krti.gov.spb.ru
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