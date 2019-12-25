Прежний зампред КРТИ Сергей Румянцев, который занимался в комитете строительством дорог, покинул свой пост 20 февраля.

В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что новым заместителем председателя КРТИ Петербурга назначен Юрий Корнилов. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Отмечается, что новый зампред КРТИ будет заниматься решением экономических вопросов, ценообразованием и осуществлением закупок для государственных нужд.

Ранее Корнилов работал в "Агентстве стратегических инвестиций" и в ФКУ "Ространсмодернизация".

Ранее мы сообщали о том, что на "Северной верфи" заложили новый морозильный траулер.

Фото:krti.gov.spb.ru