Должность перешла Максиму Топилину.

Назначен новый глава Пенсионного фонда России. Михаил Мишустин назначил на эту должность Максима Топилина. Соответствующая информация об этом размещена на сайте правительства днем 22 января. Ранее чиновник занимал должность министра труда и социальной защиты. С 21 января этот пост занимает Антон Котяков, бывший заместителем министра финансов

Напомним, что правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января. Это произошло в связи с посланием президента Федеральному собранию. Владимир Путин говорил о необходимости преобразований. В результате новым премьер-министром выбран Михаил Мишустин. На данный момент уже утверждена новая структура и состав кабинета министров. Теперь в кабмине находятся девять вице-премьеров и 21 министр. В кабмин не вошли 15 его прежних членов.

Ранее Piter.tv писал о том, что министром экономического развития России назначен Максим Решетников.