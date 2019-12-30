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Министром экономического развития России назначен Максим Решетников
Сегодня, 12:38
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lesjasap

Министром экономического развития России назначен Максим Решетников

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Он сменил на должности Максима Орешкина.

Министром экономического развития России назначен Максим Решетников. Новый руководитель ведомства планирует днем 22 января встретиться со своими заместителями. Он также планирует увидеться с новыми управляющими департаментов. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на собственный источник в окружении нового министра.

Ранее чиновник работал в должности губернатора Пермского края. Эту позицию он занимал с 2017 года. С 21 января 2020 года он сменил на должности Максима Орешкина. В свою очередь тот перейдет на место помощника президента России по экономическим вопросам.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мишустин и Медведев встретились с министрами.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: максим решетников, минэкономразвития
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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