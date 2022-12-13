Приказ о его вступлении в должность подписан 18 апреля 2023 года.

Андрей Веселов назначен генеральным директором АО "Адмиралтейские верфи". Решение об этом принято на Совете директоров Общества. Приказ о его вступлении в должность подписан 18 апреля 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи".

Андрей Веселов родился 13 сентября 1970 года в Ленинграде. В 1993 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности "Судовое оборудование" с присвоением квалификации "инженер-механик". На Адмиралтейских верфях Веселов последовательно занимал должности: строителя, старшего строителя, заместителя главного строителя надводных кораблей; заместителя главного инженера; заместителя гендиректора по военно-техническому сотрудничеству; главного инженера.

Андрей Веселов награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени.

В марте стало известно, что "Адмиралтейские верфи" построят научно-экспедиционное судно "Иван Фролов". На нём будут перевозить грузы, необходимые для полярников. Кроме того, корабль сможет доставить к полюсам группы исследователей численностью до 170 человек.

Фото: Адмиралтейские верфи