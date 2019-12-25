Навредить экономике может очередной всплеск COVID-19

Банк России не исключает того, что всплеск коронавирусной инфекции сможет навредить восстановлению экономики.

Во вторник, 4 мая, Банк России не исключает того, что всплеск коронавирусной инфекции сможет навредить восстановлению экономики. Об этом стало известно из обновленного доклада регулятора о денежно-кредитной политике.

По данным доклада ЦБ, продолжающееся распространение коронавируса и возможное появление мутаций, резистентных к применяемым методам лечения и разработанным вакцинам, не позволяют игнорировать связанные с этим риски.

ЦБ отмечает, что пандемия играет меньшую роль в экономике если сравнивать с серединой или концом прошлого года. "При этом и в мировой, и в российской экономике пандемия уже играет менее значимую роль по сравнению с серединой или даже концом прошлого года", - написано в докладе.

В ЦБ заявили, что российская экономика продолжает активно восстанавливаться. Регулятор прогнозирует, что экономика вернется к допандемическому уровню во втором полугодии текущего года, также подчеркнули, что большинство отраслей полностью восстановились.

Ранее Piter.tv писал, что Финляндия не сможет продлить россиянам шенгенские визы. Некоторые граждане не успели съездить за границу после получения визы.

Фото: cbr.ru