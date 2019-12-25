Открыться они могут при соблюдении рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором

В среду, 10 июня, стало известно о том, что навигацию по рекам и каналам Петербурга откроют в конце июня. Об этом заявил градоначальник Александр Беглов.

На втором этапе, к концу июня, планируем открыть навигацию по рекам и каналам Петербурга. Это очень важная часть нашего лета. Алксандр Беглов, губернатор Петербурга.

Градоначальник отметил, что открыться они могут при соблюдении рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге начали подготовку ко дню ВМФ.

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