В ночь на 15 ноября в Петербурге закрывается навигация на рукавах Невы

Навигационный период в городе на Неве закроется полностью в конце ноября.

В Петербурге заканчивается навигационный период на рукавах Невы. В ночь с 14 на 15 ноября в последний раз в этом сезоне разведут мосты на Большой Невке, Средней Невке и Малой Невке. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мостотрест".

По словам специалистов, навигация по Неве и Малой Неве будет длиться еще две недели, до 30 ноября. После разводить мосты будут только для пропуска единичных судов. К началу нового сезона навигации на переправах проведут профилактические работы.

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Фото: mostotrest-spb