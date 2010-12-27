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В ночь на 15 ноября в Петербурге закрывается навигация на рукавах Невы
Сегодня, 12:49
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Alena_Zinovieva
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В ночь на 15 ноября в Петербурге закрывается навигация на рукавах Невы

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Навигационный период в городе на Неве закроется полностью в конце ноября.

В Петербурге заканчивается навигационный период на рукавах Невы. В ночь с 14 на 15 ноября в последний раз в этом сезоне разведут мосты на Большой Невке, Средней Невке и Малой Невке. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мостотрест".

По словам специалистов, навигация по Неве и Малой Неве будет длиться еще две недели, до 30 ноября. После разводить мосты будут только для пропуска единичных судов. К началу нового сезона навигации на переправах проведут профилактические работы.

Ранее мы писали, что на Центральной улице в Кудрово появились новые пешеходные переходы.

Фото: mostotrest-spb

Теги: навигация в спб , развод мостов
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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