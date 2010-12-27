На Центральной улице в Кудрово появились новые пешеходные переходы

Новые "зебры" нарисовали после многочисленных просьб местных активистов.

В Кудрово появились новые пешеходные переходы. После многочисленных просьб местных активистов "зебр" нарисовали на Центральной улице и на подъезде к Заневскому посту рядом с магазином "Лента". Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Все работы выполняло Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1. Теперь даже в темноте водители смогут увидеть за 60 метров переходящих дорогу пешеходов. По словам представителей Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти, это поможет снизить количество аварийных ситуаций в городе.

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