Разводка Ладожского моста перенесена с 15 на 16 августа

Движение будет полностью остановлено на 45 минут.

Разводка Ладожского моста на трассе Р-21 "Кола" перенесена с 15 на 16 августа. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В пятницу, 16 августа, на 40-м км федеральной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия с 10:00 до 10:45 будет полностью перекрыто движение транспорта в связи с разводкой Ладожского моста через Неву.

Разводка необходима для прохода вниз по реке барже-буксирного состава "Ваня Коммунист" + "ВЭШ-34022" + "ВЭШ-34021".

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"