Сотрудникам ФБК "стало тошно" от мысли, что на счетах фонда "лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины в детские сады и школы".

Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный вернул Пригожину "пожертвование" на один миллион рублей, которые тот пожертвовал Фонду борьбы с коррупцией.

"Повар Путина" Пригожин прислал нам миллион рублей. Мы думали: вернуть или отправить на благотворительность? Алексей Навальный, политик

Он добавил, что сотрудникам ФБК "стало тошно" от мысли, что на счетах фонда "лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины в детские сады и школы".

Поэтому отправили ворюге его перевод обратно

Ранее Навальный объявил о закрытии ФБК и создании новой организации. Он рассказал, что закрытие ФБК связано с иском от компании "Московский школьник", которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. В октябре 2019 года суд обязал Навального, Любовь Соболь и ФБК выплатить почти 88 миллионов рублей по иску комбината, который поставляет продукты питания в школы и детские сады Москвы.

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