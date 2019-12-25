Навальный рассказал о "любимых моментах дня" в колонии

В рутинной жизни заключенных он выделил два момента: утренние построения под гимн России и зарядку во дворе колонии.

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал "любимых моментах дня" в колонии. Сообщение опубликовано в социальной сети Instagram.

Первый "любимый момент" оппозиционера — это построение, когда в 6:10 утра все тюремные заключенные слушают гимн России.

Навальный предположил, что его читатели в соцсети Instagram иначе проводят свой день. Наверняка они пьют по утрам кофе и отвечают на электронные письма. После этого, россияне приступают к прочтению сообщений в социальных сетях.

Напомним, что Навальный отбывает наказание в колонии общего режима ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. 2 февраля состоялось заседание Симоновского суда. Оппозиционеру заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и отправили его под стражу. Затем суд отклонил апелляцию адвокатов Навального. При этом, срок реального заключения сократили на полтора месяца – до двух лет шести месяцев и двух недель.

Ранее мы сообщили, что Голикова озвучила сроки появления коллективного иммунитета у россиян.

Фото: скриншот