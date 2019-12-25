Навальный обвинил Шредера в получении тайных платежей от Кремля

Он подчеркнул, что подтверждений у него нет.

Политик Алексей Навальный в интервью Bild обвинил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в получении тайных платежей от Кремля. За это немецкий политик намерен подать в суд на издание. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

При этом Навальный подчеркнул, что подтверждений у него нет. Шредер же планирует подать в суд на газету, так как журналисты не дали ему возможность прокомментировать высказывание российского политика.

Ранее лечивший Навального омский врач назвал возможные причины ухудшения состояния политика.

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