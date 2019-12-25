Лечивший Навального омский врач назвал возможные причины ухудшения состояния политика

Врачебный консилиум поставил Навальному диагноз "нарушение углеводного обмена".

Лечивший Алексея Навального омский врач, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, назвал возможные причины ухудшения состояния политика. Его слова передаёт агентство "РИА Новости".

Сабаев рассказал, что лабораторные тесты подтвердили наличие метаболических нарушений в организме Навального. По мнению врача, их могло вызвать отсутствие диеты или же её соблюдение, а также употребление алкоголя. Он констатировал, что у оппозиционера наблюдалась дисфункция поджелудочной железы — врач считает, что это вызвало резкие колебания уровня сахара в крови.

Доктор отметил, что врачебный консилиум поставил Навальному диагноз "нарушение углеводного обмена".

Ранее Алексей Навальный дал интервью Юрию Дудю после отравления.

Фото: Instagram / navalny