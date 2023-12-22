Программу научно-технического развития разрабатывают в Петербурге

Проект будет основан на уже существующей программе "Экономика знаний", которую мы запустили пять лет назад.

В Петербурге проходит разработка полной и всесторонней региональной государственной программы научно-технического развития. Об этом сообщил губернатор Петербурга во время заседания промышленного совета, посвященного обсуждению новой технологической политики развития промышленности региона.

Проект будет основан на уже существующей программе "Экономика знаний", которую мы запустили пять лет назад. Долгосрочная цель – достижение новых высот в области науки, образования, высоких технологий и передовой промышленности.

Беглов отметил, что только в прошлом году на научные исследования и разработки было потрачено около 230 млрд рублей из всех доступных источников финансирования. Для успешной реализации региональной программы научно-технического развития будет образован управляющий совет при правительстве Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская экономика развивается за счет ориентированных на внутренний спрос отраслей.

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