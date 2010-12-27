В Петербурге прошла презентация СКА перед новым сезоном

В субботу, 24 августа, в петербургском многофункциональном комплексе "Хоккейный город" прошла презентация хоккейном команды СКА сезона 2019-2020. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.
Новую команду поздравили юные фигуристы из школы "Angels of Plushenko", а также заместитель председателя совета директоров, глава штаба ХК СКА Роман Ротенберг и председатель Комитета по физической культуре и спорту Петербурга, олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта России Наталья Антюх.
Сегодня здесь, в "Хоккейном городе", витает настоящий хоккейный дух. СКА – символ спортивного Петербурга, и я от всей души желаю команде и тренерскому штабу успехов и удачи в новом сезоне.
отметила Наталья Антюх
Также на лед выходили игроки системы СКА, воспитанники Академии СКА и детских школ "Хоккейного города" по футболу, волейболу, флорболу, боксу и дзюдо. В качестве подарка все хоккеисты основанной команды получили игровые свитера. А в память о событии в "Хоккейном городе" установят памятный знак.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что два автомобиля сильно разбились на съезде с КАД в Кронштадте.
Фото: пресс-центр администрации Петербурга
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