В Петербурге прошла презентация СКА перед новым сезоном

Спортсмены основной команды, недавно к ней присоединившиеся, получили игровые свитера.

В субботу, 24 августа, в петербургском многофункциональном комплексе "Хоккейный город" прошла презентация хоккейном команды СКА сезона 2019-2020. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Новую команду поздравили юные фигуристы из школы "Angels of Plushenko", а также заместитель председателя совета директоров, глава штаба ХК СКА Роман Ротенберг и председатель Комитета по физической культуре и спорту Петербурга, олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта России Наталья Антюх.

Сегодня здесь, в "Хоккейном городе", витает настоящий хоккейный дух. СКА – символ спортивного Петербурга, и я от всей души желаю команде и тренерскому штабу успехов и удачи в новом сезоне. отметила Наталья Антюх

Также на лед выходили игроки системы СКА, воспитанники Академии СКА и детских школ "Хоккейного города" по футболу, волейболу, флорболу, боксу и дзюдо. В качестве подарка все хоккеисты основанной команды получили игровые свитера. А в память о событии в "Хоккейном городе" установят памятный знак.

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Фото: пресс-центр администрации Петербурга