СМИ: Наталья Антюх уйдет из петербургского спорткомитета

Беглов не стал продлевать ее контракт.

Председеталь петербургского комитета по физической культуре и спорту Наталья Антюх покидает Смольный. Об этом 16 января сообщил "Коммерсант" со ссылкой на собственный источник в городском правительстве.

Антюх проработала в Смольном год, ее контракт был подписан на тот же срок, но губернатор Александр Беглов не стал продлевать контракт на дополнительный срок. Кто заступит на должность главы комитета после ухода Антюх в отставку, пока неизвестно.

Ранее Беглов отреагировал на послание Путина Федеральному собранию.

Фото: gov.spb.ru