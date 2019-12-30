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СМИ: Наталья Антюх уйдет из петербургского спорткомитета
Сегодня, 12:00
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СМИ: Наталья Антюх уйдет из петербургского спорткомитета

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Беглов не стал продлевать ее контракт.

Председеталь петербургского комитета по физической культуре и спорту Наталья Антюх покидает Смольный. Об этом  16 января сообщил "Коммерсант" со ссылкой на собственный источник в городском правительстве.

Антюх проработала в Смольном год, ее контракт был подписан на тот же срок, но губернатор Александр Беглов не стал продлевать контракт на дополнительный срок. Кто заступит на должность главы комитета после ухода Антюх в отставку, пока неизвестно.

Ранее Беглов отреагировал на послание Путина Федеральному собранию.

Фото: gov.spb.ru

Теги: комитет по физической культуре и спорту, наталья антюх, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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