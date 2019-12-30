Беглов отреагировал на послание Путина Федеральному собранию

Губернатор выразил свой взгляд на "семейную" тему, озвученную президентом.

Петербургский губернатор Александр Беглов рассказал о впечатлениях от послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Свой взгляд на одну из озвученных российским лидером тем Беглов опубликовал на личной странице "ВКонтакте".

Губернатор назвал обращение Путина "самым емким" за последние годы и отметил, что и от петербургского лидера ждут эффективных решений. Беглов начал свой короткий рассказ с темы о поддержке семей, дальнейшие темы и подход города к ним он пообещал раскрыть на странице позднее.

По словам Беглова, каждая пятая петербургская семья получает помощь и в рамках программы "семейного капитала" имеет выплаты за второго и следующих детей.

Опыт работы нашей Службы социальных участковых перенимают другие регионы страны. Молодым людям может казаться, что обращение в такую службу – далекая перспектива, однако ее специалисты уже сейчас помогают вашим бабушкам и дедушкам сориентироваться в современном мире, получить помощь врачей и соцработников. – заявил губернатор.

Фото: gov.spb.ru