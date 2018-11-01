Наталья Касперская: мы свернули попытки выйти на Запад и смотрим на Восток

Генеральный директор группы компаний InfoWatch об экспорте российского софта и технологий в сфере информационной безопасности.

Российский предприниматель, генеральный директор ГК InfoWatch Наталья Касперская считает, что санкции серьезно ударили по российскому IT-бизнесу. В частности, с раскруткой понятия "русские хакеры" она связывает падение темпа роста продаж продукции "Лаборатории Касперского". Об этом бизнес-леди рассказала в эфире Piter.TV. Отметим, что ранее Наталья Касперская работала в Kaspersky Lab вместе со своим мужем Евгением Касперским. Именно после ее ухода в InfoWatch темпы роста продаж в компании заметно снизились.

Не думаю, что это связано с моим уходом. Темп роста действительно замедлился. Но я не хочу сказать, что это была исключительно моя заслуга - темп роста. Там начались исключительно внутренние проблемы. Которые привели к такому замедлению. Международная политическая обстановка не очень способствует международному бизнесу в такой компании, которая занимается информационной безопасностью. На Западе всячески раскручивают термин "русские хакеры", и понятно, что "Лаборатория Касперского", которая по-сути является компанией, анализирующей коды чужих программ, она автоматически попадает под это определение. Все эти санкции - они такие искусственные. И в этих условиях очень тяжело работать. 10 лет назад условия для работы были намного лучше. Наталья Касперская, генеральный директор ГК InfoWatch

В этих условиях проект Натальи Касперской InfoWatch практически отказался от работы с Западом.

Наша компания InfoWatch это понимает. Мы тоже пытались выйти на Запад, даже были какие-то проекты. Сейчас мы это свернули и смотрим все-таки на Восток. Нет смысла биться лбом в закрытую дверь. Наталья Касперская, генеральный директор ГК InfoWatch

Санкции не сделали экспорт российской продукции в мировых масштабах невыполнимой задачей. Наталья Касперская заявила, что российским компаниям для успешной работы за границей не хватает только умения "красиво упаковать товар".

Мне кажется, что с точки зрения качества продукта - у нас в России все хорошо. Мы действительно умеем делать высокотехнологическую продукцию. Единственное, нам не хватает умения ее упаковать и преподнести. Это то, чем мы стараемся заниматься. Мы, в частности, являемся членами Ассоциации разработчиков программных продуктов в России. И сейчас большая тема - экспорт программных продуктов. Мы пытаемся строить какие-то пакеты, чтобы выводить конкретным заказчикам некоторые готовые решения, основанные на пакетах российских производителей. Это большая тема для будущего, для нашей страны. Наталья Касперская, генеральный директор ГК InfoWatch

Видео: Piter.TV