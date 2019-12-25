Наступившая суббота в Ленобласти отметится сильными дождями

В связи с этим возможен ряд происшествий на территории региона.

Представители ГУ МЧС Ленинградской области предупредили, что в наступившую субботу на территории региона пройдут сильные дожди. Прогноз на 25 июля выдан по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В связи с такой погодной обстановкой жителям рекомендовано не использовать открытый огонь и не разводить костры. В рекомендации также входят запрет посещения лесов и выхода на водные объекты. В случае возникновения любой ЧС необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 01 или 101. Для владельцев мобильных телефонов – номер 112 или 101.

Прогноз погоды на наступившие сутки таков – в Ленинградской области ожидаются кратковременные дожди и переменная облачность. Местами возможны грозы. Максимальная ночная температура достигнет +14 градусов, а минимальная опустится до +4, преимущественно – в восточных районах. Днем столбик термометра по-прежнему не будет подниматься выше +20-ти градусов.

Фото: Piter.tv