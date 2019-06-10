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Настоятель петербургского Дацана не будет вести прием две недели
Сегодня, 19:17
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Настоятель петербургского Дацана не будет вести прием две недели

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О причинах не сообщается.

Настоятель Дацана в Петербурге Буда Бальжиевич Бадмаев временно не будет вести прием. Информация об этом появилась в группе храма в "ВКонтакте".

Это продлится в течение двух недель с сегодняшнего дня, 24 марта. В пресс-службе отметили, что со здоровьем настоятеля все в порядке. 

"За медицинскими консультациями можно обратиться к другим эмчи-ламам (лекарям) Дацана",

— говорится в сообщении. 

Ранее стало известно, что петербургский буддийский храм перевел молебны в онлайн-формат. 

Фото: "Санкт-Петербургский Дацан Гунзэчойнэй" / VK 

Теги: буддийский храм, дацан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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