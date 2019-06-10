Настоятель петербургского Дацана не будет вести прием две недели

О причинах не сообщается.

Настоятель Дацана в Петербурге Буда Бальжиевич Бадмаев временно не будет вести прием. Информация об этом появилась в группе храма в "ВКонтакте".

Это продлится в течение двух недель с сегодняшнего дня, 24 марта. В пресс-службе отметили, что со здоровьем настоятеля все в порядке.

"За медицинскими консультациями можно обратиться к другим эмчи-ламам (лекарям) Дацана", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что петербургский буддийский храм перевел молебны в онлайн-формат.

Фото: "Санкт-Петербургский Дацан Гунзэчойнэй" / VK