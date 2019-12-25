Настойчивость участкового из Выборга помогла раскрыть убийство

Полицейский выезжал на место преступления несколько раз.

В пятницу, 1 мая, стали известны подробности убийства в Выборге, произошедшего накануне. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что в полицию Выборга обратились еще вечером 30 апреля. Житель частного дома на Октябрьской улице пожаловался на происходящую драку.

Приехавший на место полицейский долго стучал и пытался дозваться хозяев: дверь ему никто не открывал, в доме было тихо. Затем участковый решил позвонить на телефон заявителя, но хозяин мобильного не ответил.

Бдительный сотрудник правопорядка решил вернуться на место преступления следующий утром. Именно тогда на пороге он встретил звонившего мужчину, который объяснил, что в доме со вчерашнего вечера находится труп.

Позднее на месте задержали хозяйку квартиры. Именно она заколола своего гостя ножом и начала драку, которая возникла после совместного распития спиртных напитков.

Ранее мы писали, что в Тихвине женщина ударила сожителя вазой по голове.

Фото: Pixabay