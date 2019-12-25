Насмерть сбившего женщину водителя маршрутки приговорили к полутора годам колонии

Мужчина не пропустил пешеходов на нерегулируемом переходе.

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор водителю маршрутки Жамолу Сетмуратову, по вине которого погибла женщина. Об этом 6 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В октябре прошлого года ранним утром Сетмуратов ехал на своей маршрутке по улице Маршала Говорова. На подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель не снизил скорость и не пропустил пешеходов, пересекавших улицу. Именно в этот момент мини-автобус сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

В суде Сетмуратов полностью признал вину, автомобилиста отправили в колонию-поселение на полтора года, а также лишили автомобильных прав на два года.

Ранее мы писали, что бизнесмена приговорили к шести годам тюрьмы за мошенничество с субсидиями комитета в Ленобласти.

Фото: Piter.TV