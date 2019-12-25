Бизнесмена приговорили к шести годам тюрьмы за мошенничество с субсидиями комитета в Ленобласти

Мужчина дважды получал деньги с субсидий.

Прокуратура Красногвардейского района поддержала обвинение по уголовному делу о хищении в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры 5 февраля.

Как выяснил суд, 36-летний Виталий Хижный, занимая пост гендиректора ООО "Добродел ключ", летом 2017 года подал в комитет по развитию малого и среднего бизнеса Ленобласти заявку на субсидию. Бизнесмен заведомо знал, что полученные с субсидии деньги он не потратит на приобретение производственного оборудования, указанного в заявке. Получив более полутора миллионов, Хижный распорядился деньгами по своему усмотрению. Похожим образом бизнесмен получил новую субсидию от комитета в размере более 2,5 млн рублей, чем причинил бюджету Ленобласти ущерб в крупном размере.

В ходе рассмотрения дела Хижный признал вину и начал возмещать ущерб. Суд приговорил бизнесмена к шести с половиной годам лишения свободы со штрафом в 900 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV