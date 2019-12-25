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Насильственное задержание транспортными полицейскими расследует отдел по особо важным делам
Сегодня, 14:32
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Насильственное задержание транспортными полицейскими расследует отдел по особо важным делам

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Сотрудники линейного отдела МВД на транспорте обвиняются в превышении должностных полномочий.

Отдел собственной безопасности Управления МВД на транспорте Северо-западного федерального округа расследует нарушения в работе сотрудников Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела, которые обвиняются по п.п. "а, б" ч. 3 ст. 286 УК РФ  -превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. 

По версии следствия, 29 марта трое полицейских в обход всех установленных законом процедур, требующих представиться и объяснить причину обращения, применили физическую силу к жителю села Дранишники и произвели его задержание, не имея к тому никаких оснований. В результате многочисленных ударов в голову и туловище у мужчины возникла закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы и закрытый перелом ребра.

Двое инициаторов незаконного задержания -  инспектор отдела охраны общественного порядка и старший полицейский конвоя были арестованы и заключены под стражу в апреле 2021 года. Личность третьего участника избиения установили позднее - им оказался оперуполномоченный уголовного розыска. После проведения следственных действий и очной ставки ему также предъявили обвинение. Все участники преступного задержания уже уволены, в отношении их руководства предприняты меры дисциплинарного характера. 

О причинах, побудивших полицейских нарушить закон и применить силу, пресс-служба транспортного управления МВД не сообщает. 

Ранее СК отказался возбуждать дело против силовика, ударившего Маргариту Юдину в живот. 

Фото: Pixabay

 

Теги: дранишники, мвд на транспорте, насильственное задержание, отдел собственной безопасности, превышение должностных полномочий, ут мвд по сзфо
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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