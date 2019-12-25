Насильственное задержание транспортными полицейскими расследует отдел по особо важным делам

Сотрудники линейного отдела МВД на транспорте обвиняются в превышении должностных полномочий.

Отдел собственной безопасности Управления МВД на транспорте Северо-западного федерального округа расследует нарушения в работе сотрудников Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела, которые обвиняются по п.п. "а, б" ч. 3 ст. 286 УК РФ -превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

По версии следствия, 29 марта трое полицейских в обход всех установленных законом процедур, требующих представиться и объяснить причину обращения, применили физическую силу к жителю села Дранишники и произвели его задержание, не имея к тому никаких оснований. В результате многочисленных ударов в голову и туловище у мужчины возникла закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы и закрытый перелом ребра.

Двое инициаторов незаконного задержания - инспектор отдела охраны общественного порядка и старший полицейский конвоя были арестованы и заключены под стражу в апреле 2021 года. Личность третьего участника избиения установили позднее - им оказался оперуполномоченный уголовного розыска. После проведения следственных действий и очной ставки ему также предъявили обвинение. Все участники преступного задержания уже уволены, в отношении их руководства предприняты меры дисциплинарного характера.

О причинах, побудивших полицейских нарушить закон и применить силу, пресс-служба транспортного управления МВД не сообщает.

Ранее СК отказался возбуждать дело против силовика, ударившего Маргариту Юдину в живот.

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