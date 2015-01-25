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Мигрант из Невского района совратил 11-летнюю девочку через мессенджер
Сегодня, 8:56
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Мигрант из Невского района совратил 11-летнюю девочку через мессенджер

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17-летний молодой человек задержан, возбуждено уголовное дело.

В четверг, 17 ноября, в полицию поступило сообщение от  42-летней женщины, которая сообщила о совершенных неизвестным через мессенджер насильственных действиях сексуального характера  в отношении её 11-летней  дочери. Об этом стало известно Piter.TV

Преступление произошло в период со 2 по 14 ноября. После подачи заявления полицейские задержали "по горячим следам" 17-летнего гражданина Киргизии, проживающего в Невском районе.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти молодой человек подозревается в сексуальном насилии в отношении сестры.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, насильственные действия сексуального характера, невский район, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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