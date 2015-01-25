Мигрант из Невского района совратил 11-летнюю девочку через мессенджер

17-летний молодой человек задержан, возбуждено уголовное дело.

В четверг, 17 ноября, в полицию поступило сообщение от 42-летней женщины, которая сообщила о совершенных неизвестным через мессенджер насильственных действиях сексуального характера в отношении её 11-летней дочери. Об этом стало известно Piter.TV

Преступление произошло в период со 2 по 14 ноября. После подачи заявления полицейские задержали "по горячим следам" 17-летнего гражданина Киргизии, проживающего в Невском районе.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти молодой человек подозревается в сексуальном насилии в отношении сестры.

Фото: Piter.TV