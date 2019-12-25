Насильник проник в квартиру своей жертвы на набережной Фонтанки

Подозреваемый был судим 5 раз на родине в Архангельской области.

В ночь на среду, 28 сентября, по номеру 112 поступило сообщение от 29-летней женщины, которая рассказала, что в ее квартиру в доме по набережной реки Фонтанки проник посторонний, сломав замок входной двери, а затем совершил в отношении заявительницы насильственные действия сексуального характера и скрылся. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло примерно в час ночи. Под подозрение попал малознакомый женщине 29-летний житель Архангельской области. Его задержали примерно в 1:50 на Садовой улице.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что задержанный уже имеет 5 судимостей в родном Северодвинске.

Ранее мы сообщили о том, что мужчину заподозрили в совращении 10-летней девочки в квартире на Долгоозёрной улице.

Фото: Piter.TV