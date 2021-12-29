Нашли тела погибших в пожарах под Гатчиной и в садоводстве Приозерского района

При разборе конструкций, и в Виркино, и в садоводстве "Содружество" были найдены биологические останки.

В понедельник, 3 января, в Ленинградской области произошли два пожара, в которых погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Так, вечером в 16:20 в деревне Виркино произошло возгорание. На борьбу с огнем отправились 20 пожарных и 5 спецмашин. По предварительным данным, горело здание на общей площади 50 квадратных метров.

Второй пожар произошел в одноэтажном доме в СНТ "Содружество" Приозерского района. Сообщение о возгорании поступило в 16:45. На борьбу с огнем отправились 8 человек и две машины. Позже пожар распространился на и занял 29 квадратных метров.

Как сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы, при разборе конструкций, и в Виркино, и в садоводстве "Содружество" были найдены биологические останки. Личности погибших и обстоятельства пожаров устанавливаются.

Ранее при пожаре на Дачном проспекте погиб мужчина. В нем также пострадала женщина, ее госпитализировали.

Фото: Piter.tv

