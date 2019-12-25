Нашествие крыс и других грызунов фиксируют в Петербурге

Провести санитарные меры и разобраться с этим вопросом специалисты Управления Роспотребнадзора поручили Смольному.

Нашествие крыс и других грызунов зафиксировали в Петербурге. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача города Натальи Башкетовой.

Провести санитарные меры и разобраться с этим вопросом специалисты Управления Роспотребнадзора поручили Смольному. За первый квартал этого года зарегистрировал 140 обращений по грызунам. Это больше трети от всех обращений в 2021 году. Контролировать выполнение указаний будет Бешкетова, отчитаться о работе город должен 1 июня и 29 декабря этого года.

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