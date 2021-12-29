В России период спячки сурков длится дольше, чем в США.

Сурки Московского зоопарка традиционно проспали свой "официальный праздник". Об этом в социальных сетях рассказали представители зоопарка. Специалисты уточнили, что ситуация связана с климатическими особенностями региона. Для сурков в России характерна более длительная спячка. В общей сложности этот период тянется от трех до шести месяцев. В США температура в средних показателях значительно выше, чем в нашей стране.

Наши сурки – Арчи, Нагайна и Сара – традиционно проигнорировали свой "официальный" праздник и не проснулись. Американский сурок - лесной, а российский - степной ( байбак). пресс-служба Московского зоопарка

Напомним, что 2 февраля в США и ряде других стран отмечается День сурка. Считается, что именно в этот день зима начинает постепенно убывать и появляются первые предвестники весны - сурки. В том случае, если грызуны в этот день выходят из спячки и ходят по земле в поисках пищи, такой сигнал говорит людям о том, что в скором времени будет потепление.

Сурки Ленинградского зоопарка проспали свой праздник.

Фото и видео: Twitter / Московский зоопарк

