Население России впервые за 15 лет снизилось более чем на 500 тыс. человек

На первое января количество граждан России составило 146 238 185 человек.

Население России впервые за 15 лет снизилось более чем на 500 тысяч человек. Об этом свидетельствует свежая статистика Росстата, пишет телеканал "360".

Данные показывают, что на первое января количество граждан России составило 146 238 185 человек. В прошлом году цифра была 146 748 643 человека.

Таким образом, можно говорить, что население РФ за год уменьшилось на 510,5 тысяч человек. Это самое значимое сокращение населения за последние 15 лет.

Ранее Минтруд России назвал число безработных россиян.

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