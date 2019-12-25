За минувший год в России умерло 946,5 тысячи человек, родилось - 681 тысяча.

Население России в 2020 году ждёт максимальное сокращение за 14 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

Там указано, что по итогам 2020 года население России сократится на 158 тысяч человек. Это а пять раз больше, чем в 2019-м — тогда количество жителей в стране снизилось на 32,1 тысячи. Убыль населения в нынешнем году, судя по данному прогнозу, станет максимальной за последние 14 лет.

За первое полугодие текущего года естественная убыль населения уже составила 265,5 тыс. человек. цитата из документа

За минувший год в России умерло 946,5 тысячи человек, родилось - 681 тысяча.

Причина убыли населения — в пандемии коронавируса и снижении рождаемости. За первое полугодие 2020 смертность в стране выросла на 3,1%, а рождаемость упала на 5,4%.

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