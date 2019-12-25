Население Ленобласти выросло на 28 тысяч человек

В Петербурге тот же показатель меньше в два раза.

За 2019 год число жителей Ленобласти выросло на 28 тысяч человек и остановилось на показателе почти в 1,9 миллиона человек. Такие данные сообщил Петростат. Население пополнилось на 13 тысяч новорожденных и, в том числе, за счет мигрантов – приезжих людей оказалось 38 тысяч.

Отмечается, что городское население составляет в регионе 1 миллион 195 тысяч человек, а сельское – 681 тысячу человек.

В Петербурге, тем временем, население увеличилось только на 14 с небольшим тысяч человек. Смертность в Ленобласти обогнала рождаемость в 1,7 раза. Эксперты прогнозируют, что через 16 лет в области получится насчитать уже более двух миллионов жителей.

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