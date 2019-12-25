Иностранцы выбирают Петербург в качестве свадебного города

За прошлый год 30% браков заключили именно зарубежные граждане.

Почти 30% браков в Петербурге в 2019 году заключили иностранцы, рассказали в пресс-службе Смольного. Отмечается, что этот показатель растет уже восемь лет подряд, а значит дворцы бракосочетаний и ЗАГСы популярны у зарубежных гостей.

Большинство молодоженов приезжают из Египта, Израиля, Италии, Великобритании, Германии, Пакистана, Туниса, Китая и Афганистана.

Всего за прошедший год было создано 49 тысяч семей, родилось более 59 тысяч малышей, зарегистрировано 59 тысяч смертей, 27 тысяч пар расторгли брак. В комитете по делам записи актов гражданского состояния отметили, что возраст вступающих в брак увеличивается: в первые оформленные документально отношения вступают женщины 28 лет и мужчины 29 лет. Повторные браки заключаются в 39 и 42 года соответственно.

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