Насекомое ворвалось в студию российского канала и прервало эфир

Насекомое ворвалось в студию российского канала и прервало телевизионный эфир. Об этом сообщили представители канала в Троицке Челябинской области. В социальной сети "Вконтакте" телеканал опубликовал видео, на котором заснят забавный момент из рабочего процесса. В какой-то момент в студию попало летающее насекомое. В этот момент ведущая Наталья Шутова рассказывала о новостях региона. Насекомое неожиданно залетело девушке под одежду, чем испугало тележурналистку.
Пришла весна, а с ней и летающие насекомые. Одно из таких чуть не сорвало новостной эфир
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Журналисты рассказали, что насекомое испугало журналистку в тот момент, когда она зачитывала информацию о профилактической работе с населением в Челябинской области.
Гендиректор ГТРК "Камчатка" провел беседу со смеющейся телеведущей.
Фото и видео: Вконтакте/Троицкое телевидение | Новости Троицка
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