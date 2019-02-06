Насекомое ворвалось в студию российского канала и прервало эфир

Забавный инцидент произошел на студии телеканала в Челябинской области.

Насекомое ворвалось в студию российского канала и прервало телевизионный эфир. Об этом сообщили представители канала в Троицке Челябинской области. В социальной сети "Вконтакте" телеканал опубликовал видео, на котором заснят забавный момент из рабочего процесса. В какой-то момент в студию попало летающее насекомое. В этот момент ведущая Наталья Шутова рассказывала о новостях региона. Насекомое неожиданно залетело девушке под одежду, чем испугало тележурналистку.

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Журналисты рассказали, что насекомое испугало журналистку в тот момент, когда она зачитывала информацию о профилактической работе с населением в Челябинской области.

Гендиректор ГТРК "Камчатка" провел беседу со смеющейся телеведущей.

Фото и видео: Вконтакте/Троицкое телевидение | Новости Троицка